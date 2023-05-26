Китайская провинция будет укреплять сотрудничество с Амурской областью

Власти китайской провинции Хэйлунцзян намерены укреплять сотрудничество с Амурской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора китайского региона Ван Исиня.

Китайский чиновник отметил, что КНР планирует воспользоваться исторической возможностью для развития отношений на всех уровнях. Ван Исинь добавил, что Китай готов продвигать сотрудничество с Амурской областью в рамках договоренностей, достигнутых между лидерами Китая и РФ.

Замгубератора добавил, что КНР предлагает также активно взаимодействовать на совместных выставках и других мероприятиях. Он особо отметил культурно-гуманитарную сферу, спорт, туризм, медицину и здравоохранение.

Ранее испанская газета Publico писала, что Визит российского премьера Михаила Мишустина в КНР опроверг распространенный в Европе и США миф о том, что Китай экономически «поглощает» Россию.