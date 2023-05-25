Минфин США ввел санкции против Ивана Маслова, подозреваемого в связи ЧВК «Вагнер»

Министерство финансов США внесло в санкционный список по РФ россиянина Ивана Маслова, которого Минфин США подозревает в связях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.

Ограничения в отношении гражданина РФ введены на основании указа президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «блокировании собственности в связи с определенной вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти сотрудничают с представителями разных стран с целью противодействия ЧВК «Вагнер». Он отметил, что в Госдепе обратили внимание, что «где бы ни была группа «Вагнер» — в Африке, на Украине или где-то еще», эти страны впоследствии часто оказываются «ослабленными, более бедными и незащищенными, менее независимыми».