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В ЦБ рассказали о снижении объема международных резервов с 12 по 19 мая на $10,2 млрд

ЦБ: международные резервы России за неделю снизились на $10,2 млрд, до $589,3 млрд

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Global Look Press

Объем международных резервов России за период с 12 по 19 мая уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ. По состоянию на 12 мая, объем резервов составлял $599,5 млрд.

Как уточнил регулятор, снижение объема резервов произошло в результате отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

С 13 января 2023 года ЦБ покупает и продает китайские юани в рамках бюджетного правила. Операции проводятся на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра». При относительно высоких нефтегазовых доходах ЦБ покупает китайскую валюту, при относительно низких — продает.

Международные или золотовалютные резервы — это сбережения государства, которые состоят из высоколиквидных активов в золоте и мировых резервных валютах. Эти накопления государство, как и обычный человек, использует «на черный день» — если нужно восполнить внезапно появившиеся финансовые бреши. Часть международных резервов России были заблокированы в результате антироссийских санкций, которые были введены Западом после начала спецоперации. Весной 2022 года Минфин оценивал в $300 млрд сумму заблокированных за рубежом золотовалютных резервов России. В ответ РФ ввела зеркальные ограничения, заморозив сопоставимую сумму иностранного капитала в стране.

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