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Президент «Норникеля»: обеспечение безопасности на объектах — приоритет компании

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Пресс-служба «Норникеля»

В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) состоялась рабочая встреча руководителя службы Александра Трембицкого и президента «Норникеля» Владимира Потанина, в ходе которой стороны подписали соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Стороны обсудили текущее состояние промышленной безопасности на предприятиях «Норникеля», а также подготовку плана мероприятий, нацеленных на повышение уровня безопасности производства, которые утверждены компанией и Ростехнадзором в 2020 году.

«Защита жизни и здоровья людей, снижение аварийности и травматизма, промышленная безопасность – это безусловные приоритеты «Норникеля». С уходом из России некоторых поставщиков оборудования перед российским бизнесом встают вопросы импортозамещения в области обеспечения безопасности», — прокомментировал подписание соглашения Владимир Потанин.

Он добавил, что «Норникель» стремится повышать качество взаимодействия со всеми, кто участвует в обеспечения безопасности объектов компании, для поиска эффективных решений.

Документ предусматривает развитие информационного обмена, совместное проведение научно-практических семинаров и конференций, развитие научно-методической поддержки, мероприятия по совершенствованию законодательства Российской Федерации и определение наиболее эффективных подходов при управлении опасными производственными объектами.

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