Россия и КНДР собираются разработать систему расчетов в рублях

Россия и КНДР работают над созданием системы, благодаря которой можно будет рассчитываться в рублях. Это, в свою очередь, поможет увеличению товарооборота. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«У нас есть немало возможностей в сложившихся условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем», — отметил Мацегора.

По его словам, размер двусторонней торговли находится на невысоком уровне. Несмотря на то, что случаются разовые поставки через Китай, их объемы достаточно малы.

Он добавил, что такая ситуация произошла из-за санкций в отношении КНДР. Они, в свою очередь, нарушили систему расчетов и усложнили доставку товаров по морю.

Ранее в четверг Мацегора сообщил, что РФ и КНДР могут запустить авиасообщение между несколькими городами. По его словам, авиасообщение Пхеньяна с разными городами России, а не только с Владивостоком, могут запустить тогда, когда для этого сложатся условия.