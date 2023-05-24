Цена нефти Brent превысила $78 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые со 2 мая, сообщается на сайте биржи.

По данным биржи, к 12:15 мск цена Brent поднялась на 0,84%, достигая $78,15 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле, согласно данным биржи, вырос на 0,87% — до $74,33 за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний.

Отмечается, что поручение в том числе дано в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Отчет необходимо предоставить до 30 июня 2023 года.

Также сообщалось, что по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидером по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок.