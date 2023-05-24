Для россиян назвали основания для конфискации дачи и участка

Основания конфискации или продажи с торгов дачи и участки у собственника должны быть вескими, указала юрист Елена Кудерко агентству «Прайм».

«Конфискация имущества — всегда действие безвозмездное, денежные средства от продажи имущества поступают в госсобственность», — пояснила специалист. По данным Кудерко, ее чаще всего применяют в уголовном законодательстве в качестве наказания за преступление.

Недвижимость могут конфисковать прежде всего за долги. Отобрать дачу могут, если ее владелец постоянно нарушает требования по охране земель и загрязняет их. Например, устроил свалку.

Неиспользование участка также может быть наказуемо, подчеркнула эксперт.

Земли возможно изъять только на основании судебного решения. Чаще всего это происходит не сразу. Сначала СНТ обращается с иском к собственнику с просьбой прекратить нарушения. Если владелец дачи бездействует, тогда дело может дойти и до суда и последующей конфискации.

Ранее о штрафе до 50 тыс. рублей, который грозит гражданам, отказывающимся поддерживать порядок на своем дачном участке, рассказала доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова.