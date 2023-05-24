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Депутат Европарламента: ЕС и дальше будет нуждаться в импорте энергоресурсов из РФ

Евродепутат: энергоносители из РФ будут продолжать покупаться ЕС через третьи страны

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Максим Богодвид/РИА Новости

Депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек считает, что государства Европейского Союза продолжат по завышенным ценам покупать через третьи страны российские энергоносители. Об этом депутат сообщил в интервью газете «Известия».

Бек отметил, что несмотря на то, что Европейский Союз будет декларировать дальнейшее сокращение импорта энергоресурсов из России, он будет продолжать и дальше в них нуждаться. Поэтому европейские государства уже сейчас импортируют через третьи страны большое количество российских энергоносителей. Депутат особо подчеркнул, что они закупаются по гораздо более высокой цене.

По мнению Бека, Европа по-прежнему будет импортировать энергоносители из России, притворяясь при этом, что они поступают из каких-то других стран. Поэтому государства Европейского Союза будут готовы тратить на такой многоступенчатый импорт значительно больше средств.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что постараются в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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