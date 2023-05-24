Страны Восточной Европы надеются на продление запрета на импорт зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт вместе с четырьмя странами Восточной Европы надеется на сохранение запрета на импорт украинского зерна, сообщает сайт венгерского правительства.

Надь подчеркнул, что защита венгерских фермеров является приоритетом для правительства страны. Венгерские аграрии хотят добиться того, чтобы запрет на ввоз зерна из Украины оставался в силе как минимум в течение этого года.

Министр напомнил, что пять стран, Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния, нуждаются в запретительных мерах ЕС, чтобы адекватно справиться с ранее беспрецедентными трудностями на региональном рынке зерна, вызванными украинским импортом. В настоящее время, добавил Надь, мы ждем соответствующего предложения Еврокомиссии, которое направлено на сохранение действующих правил ЕС после 5 июня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ввела временный запрет на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы. Мера будет действовать до 5 июня 2023 года. Пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза с Украины не будут свободно продаваться в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

«Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», — сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что указанные страны обязались отменить односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции.