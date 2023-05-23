ВТБ раскрыл планы по работе в Китае

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк в Шанхае будет опорой для обслуживании российско-китайской торговли, сообщает ТАСС.

«Наша цель на среднесрочную перспективу достаточно амбициозна — сделать ВТБ Шанхай опорным банком для обслуживания российско-китайской торговли. Готовы инвестировать в развитие нашего бизнеса и команду, масштабирование информационно-технологической платформы», — заявил Костин.

Он напомнил, что ВТБ первыми в России — в 2008 году — создали отделение в Китае и за 15 лет был накоплен большой опыт взаимодействия с китайскими контрагентами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 млрд.

Он отметил, что уже по итогам первого квартала этого года отмечается увеличение взаимной торговли почти на четверть — до примерно $52 млрд. Мишустин также добавил, что уже свыше 10 лет Китай является основным торговым партнером Российской Федерации.