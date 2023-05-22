Песков назвал фактор, который осложняет продление зерновой сделки

Отказ стран Запада подключить Россельхозбанк к межбанковской системе обмена сообщениями SWIFT – это фактор, который затрудняет продление зерновой сделки. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Несмотря на все усилия ООН и господина Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией Запада. Это действительно осложняет выполнение российской части черноморской сделки», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что зерновая сделка была продлена всего на два месяца, и этот срок быстро завершится.

О решении стран Запада не подключать Россельхозбанк к SWIFT стало известно 22 мая. Об этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил газете «Известия».

О продлении зерновой сделки до 17 июля без изменений стало известно 18 мая. Тогда МИД РФ подтвердил эту информацию. По словам главы МИД Сергея Лаврова, ближайшие два месяца черноморской инициативы будут решающими для ее дальнейшей судьбы. В МИД также назвали пять условий, без которых зерновая сделка будет разорвана после 17 июля. Как уточнили в министерстве, для дальнейшего продления черноморской инициативы нужны переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокирование транспортной логистики и страхования, поставки запчастей, реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разморозка активов российских компаний.