В США раскрыли, когда в стране закончатся наличные для покрытия растущего госдолга

Если власти США не договорятся по поводу возможного повышения лимита государственного долга, у руководства американского Министерства финансов (Минфина) закончатся наличные деньги для покрытия выплат по обязательствам федерального правительства к 8 или 9 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs.

Экономисты оценили в 30% вероятность достижения компромиссного решения по госдолгу (нынешний лимит в $31,4 трлн был превышен в январе 2023-го) на этой неделе. Во столько же процентов они оценили возможность принятия решения по этому вопросу до наступления крайнего срока. Однако уже в настоящее время кассовый баланс американского Минфина сокращается стремительными темпами, уточняется в статье.

«У Минфина США к 8 или 9 июня закончатся наличные средства, необходимые для финансирования обязательств федерального правительства, если потолок долга не будет повышен <....> Поступления могут замедлиться больше, чем ожидалось, и скоро казначейство останется без наличных средств. На прошлой неделе кассовый баланс Минфина составлял чуть более $57 млрд после того, как днем ранее у него было около $92 млрд», — заключается в материале.

21 мая агентство Bloomberg сообщило, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти встретится с президентом Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. В начале этого месяца министр финансов Джанет Йеллен указала, что Байдену придется принять меры, если потолок государственного долга не поднимут.