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В Республике Сербской заявили о готовности платить за российский газ рублями

Глава представительства БиГ в Москве: Республика Сербская готова платить за газ в рублях

Власти Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) выразили готовность платить рублями за российский газ. Об этом заявил глава представительства в России Душко Перович.

«Газпром» продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом, уточняет Life.ru, Перович признал, что на сегодняшний день республика испытывает трудности с оплатой, поскольку трансферты через корреспондентские банки задерживаются.

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