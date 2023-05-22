Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство БиГ начнет переговоры о строительстве газопровода для газа из РФ

Босния и Герцеговина хочет подключиться к сербскому газопроводу для получения газа из РФ

close
100%
Burt Herman/AP

Правительство Боснии и Герцеговины (БиГ) начнет переговоры о строительстве газопровода для поставок в страну российского газа. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

По его словам, Совет министров Боснии и Герцеговины выразил одобрение началу переговорного процесса. Перович при этом подчеркнул, что если раньше переговоры велись на уровне межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина, то сейчас переговоры будут вестись с Сербией, так как БиГ будет подсоединена к трубопроводной транзитной системе Сербии

Перович подчеркнул, что после одобрения правительства этот вопрос будет рассматриваться на Президиуме БиГ. По информации дипломата, два члена Президиума не будут поддерживать данное решение. Поэтому вопрос будет далее обсуждаться в Парламентской ассамблее страны.

Перович также заявил, что для решения вопроса о строительстве газопровода планируется формирование рабочей группы.

Ранее МИД России заявил, что втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО создаст риски на Балканах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях