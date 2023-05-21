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Глава Минфина США выразила опасения в связи с нерешенностью проблемы госдолга

Глава Минфина Йеллен: США могут не «дотянуть» до 15 июня, не решив вопрос с госдолгом

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, «будучи в состоянии» оплатить все счета. Об этом сообщает NBC.

«Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — сказала Йеллен, указав, что «жесткий крайний срок» — это 1 июня.

По ее словам, 15 июня ожидаются «существенные» налоговые платежи, но министр не уверена, что стране хватит денег до этой даты.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ситуация вокруг повышения потолка госдолга не вызывает беспокойства. Он заверил, что глава государства Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения «хороших результатов», которые позволят США избежать дефолта.

В начале мая Йеллен указала, что Байдену придется принять меры, если потолок государственного долга не поднимут.

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