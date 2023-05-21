Экономист Масленников заявил о приближении глобального кризиса из-за проблем с госдолгом в США

Проблемы с госдолгом в США могут привести мир к глобальной рецессии и серьезному кризису. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Главным риском стала негативная для деловой активности комбинация бюджетной и денежно-кредитной политики. Сохраняется риск соскальзывания в рецессию развитых стран, за которыми может последовать Китай», — отметил Масленников.

По его словам, именно США спровоцируют начало глобального кризиса, но будут пытаться это скрыть, обвинив другие страны. Из-за этого настроения на глобальном рынке становятся все хуже.

Он добавил, что ситуация близится к кризису и из-за ситуации на Украине. Из-за этого многие европейские страны вынуждены наращивать расходы на оборону и социальную поддержку. Кроме того, западные страны не могут достичь целевых показателей инфляции в 2%. Из-за этого регуляторы не могут провести эмиссию для решения ряда экономических проблем.

18 мая американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в обозримом будущем мировая экономика столкнется с масштабным финансовым кризисом, негативные последствия от которого окажутся более весомыми, чем от коллапса 2008 года. Это будет обусловлено растущими долговыми обязательствами ряда западных компаний и банков.