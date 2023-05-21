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Украина хочет больше судов для экспорта продовольствия

Минсельхоз: Украина хотела бы увеличить количество судов для экспорта агропродукции

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Vincent Mundy/Reuters

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что страна заинтересована в удвоении объемов экспорта агропродукции в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если заработает порт в Николаеве, то Украина сможет примерно вдвое увеличить объем экспортируемой продукции. Порт в Николаеве сопоставим по объемам грузов с портами большой Одессы.

«Но надо понимать, что важно не только открытие Николаева. Важно, чтобы количество судов, которые пропускаются через Босфор, было достаточным», — пояснил министр.

Он также добавил, что Киев готов обсуждать возобновление экспорта российского аммиака через украинскую территорию.

Ранее ТАСС сообщало, что наводнение в итальянской провинции Эмилия-Романья на севере страны привело к утере 400 тыс. тонн зерна. Эмилия-Романья является ведущим сельскохозяйственным регионом страны в области производства зерна. Там также растут яблоки, груши и сливы.

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