Gloria Jeans, «Снежная Королева» и «Спортмастер» стали лидерами по рекламе одежды в России

Российские бренды Gloria Jeans, «Снежная Королева» и «Спортмастер» заняли топ-3 в рейтинге крупнейших рекламодателей в России среди марок одежды, написало интернет-издание РБК.

Бюджеты на рекламу у этих компаний оказались на уровне 215,67 млн руб., 212,14 млн руб., и 139, 47 млн руб. соответственно.

После ухода иностранных брендов почти весь топ-15 крупнейших рекламодателей в рейтинге заняли российские компании. Среди них в том числе «Егорьевск-обувь», «Шубовик», «Ермак».

Во второй половине марта интернет-издание РБК со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) написало о сокращении рекламного рынка в России по итогам прошлого года всего на 2%, при этом наружная реклама и реклама на радио продолжали расти.

На этой неделе издание WWD сообщило, что британский и итальянский журналы Vogue обошли американскую версию журнала в рейтинге Launchmetrics «20 лучших глянцевых журналов по количеству рекламных страниц, посвященных моде, роскоши и красоте». Harper's Bazaar U.S. и Marie Claire Korea завершают пятерку журналов с наибольшим количеством рекламных страниц.