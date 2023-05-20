В G7 заявили о намерении бороться с экономическим принуждением извне

Страны «Большой семерки» (G7) выступают против экономического давления и намерены противостоять попыткам таких действий со стороны тех или иных государств. Об этом говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении G7 по экономической устойчивости и безопасности.

В документе говорится, что мир столкнулся с «тревожным ростом случаев экономического принуждения», направленного, в том числе, на подрыв внешней и внутренней политики и позиций стран-членов «Большой семерки» и их партнеров.

В G7 заверили, что будут вместе работать над тем, чтобы такие попытки, принуждающие членов группы и их союзников «подчиняться и соответствовать [требованиям], потерпели неудачу и имели последствия».

При этом в заявлении не указано, какие именно государства прибегают к такой принудительной политике.

Япония в текущем году председательствует в «Большой семерке» и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.

Ранее стало известно, что страны G7 на саммите в Хиросиме пообещали Украине долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта.