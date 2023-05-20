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«Ъ»: инвестиции в технологии Дальнего Востока осложнились из-за западных санкций

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Запуск инвестиционных проектов на Дальнем Востоке позволил построить в 2022 году 178 предприятий, однако по 35 проектам инвесторы столкнулись со сложностями из-за санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение коллегии Минвостокразвития вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Запуск инвестпроектов на Дальнем Востоке в 2022 году продолжился — построены 178 новых предприятий, но по 35 проектам инвесторы столкнулись с задержками из-за санкций. В итоге отложенные на 2023–2025 годы инвестиции в экономику региона составили 150 млрд руб.

По данным Корпорации по развитию Дальнего Востока, число резидентов территории опережающего развития (ТОР) в 2022 году возросло на 530 компаний. Всего же резиденты в прошлом году вложили в создание предприятий 792 млрд руб., а размер инвестиций составил 3,4 трлн руб. При этом глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассчитывает, что в этом году получится привлечь больше иностранных инвесторов, в частности из дружественных азиатских стран.

В публикации указали, что появление международных ТОР должно смягчить действие санкций в вопросе доступа компаний из России к зарубежным технологиям. Однако резидентами таких ТОР смогут стать лишь те компании, которые выпускают высокотехнологичную продукцию.

В середине февраля генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что Китай инвестировал в экономику Дальнего Востока России в 2022 году более $13 млрд. Она отметила уверенный рост торговли с российской стороной по части сельскохозяйственной продукции. Также, по ее словам, заметно вырос объем грузовых перевозок через погранпереходы Хуньчунь и Суйфэньхэ.

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