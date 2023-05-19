Голикова перечислила регионы России, где выросли показатели бедности по итогам 2022 года

В 2022 году уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России, передает ТАСС.

«Хочу отметить четыре региона, которые, к сожалению, продемонстрировали рост уровня бедности — это Хакасия, Ингушетия, Адыгея и Тыва», — отметила Голикова.

По ее словам, еще девять российских регионов не смогли достичь показателя по снижению бедности. Речь идет о таких субъектах как Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

Ранее в пятницу Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами. Также, по ее словам, в текущем году создадут реестр нуждающихся граждан, запуск планируется на начало 2024 года.

До этого РБК писал, что после пересмотра данных аналитиками Федеральной службы государственной статистики (Росстата) доля малоимущих в России впервые в новейшей истории опустилась ниже 10% по итогам 2022 года и составила 9.8%. При этом прежняя оценка ведомства составляла 10,5%.