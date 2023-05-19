Голикова: МРОТ в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами

Вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами, передает ТАСС.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — сказала Голикова.

Также, по ее словам, в текущем году создадут реестр нуждающихся граждан, запуск планируется на начало 2024 года. Голикова отметила, что сроки реализации этой задачи уже переносили, потому что было необходимо создать другие институты для того, чтобы реестр заработал.

Она сообщила, что по итогам 2022 года уровень бедности вырос в четырех регионах России — Хакасии, Ингушетии, Адыгеи и Тыве.

Также, по информации вице-премьера, девять регионов не достигли установленного ими самими целевого показателя —

республики Хакасия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Ненецкий автономный округ и Оренбургская область.

В апреле Голикова заявила, что некоторые российские медицинские организации в ряде случаев размещают вакансии с зарплатой для медиков ниже МРОТ и назвала такую ситуацию недопустимой.