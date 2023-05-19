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В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам

Депутат Федоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам

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Depositphotos

Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдавать кредиты иностранным агентам, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Он отметил, что физические и юридические лица, признанные иноагентами могут в любой момент перебраться за границу, а значит существует риск невозврата денежных средств кредитной организации и невозможности привлечь заемщика к ответственности.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов юридическим и физическим лицам, признанным выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Он напомнил, что только за прошедший год многие иноагенты покинули Россию и продолжают вести антироссийскую деятельность, находясь на территории других государств.

Ранее Совет Госдумы принял законопроект об усилении контроля за деятельностью иноагентов к рассмотрению и включил в программу работы на июнь.

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