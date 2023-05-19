Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах ограничить импорт российских алмазов Евросоюзом, сообщает ТАСС.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — утверждает Мишель.

Он добавил, что в ЕС на данный момент идет дискуссия по поводу следующего пакета санкций, но ушел от ответа на вопрос, утвердило ли правительство Бельгии согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

Речь идет о несогласии бельгийского правительства с мерами против российских алмазов из-за того, что при введении запрета на импорт, российские экспортеры перенаправят поток камней на Ближний Восток и Индию. Это сулит большие убытки алмазному бизнесу Антверпена.

Ранее стало известно, что Европейский Союз рассчитает, что незападные страны поддержат санкции G7 против российских алмазов — в частности, инициативу по «отслеживанию» происхождения камней.

До этого Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди и алюминия.