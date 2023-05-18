Япония в апреле сократила объем импорта цветных металлов из России на 79,5%

Токио снизил объем импорта цветных металлов из России в апреле 2023 года на 79,5% относительно аналогичного периода 2022 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства финансов страны.

Также Япония снизила объем закупок сниженного природного газа (СПГ) в прошлом месяце на 10,6% по сравнению с апрелем 2022 года. Кроме того, страна закупила у Москвы в апреле на 80,8% меньше угля.

Импорт овощей страна сократила на 75,1%, рыбы и морепродуктов — на 31,4%. Однако объем закупок зерновых культур из России Токио нарастил на 554,8%.

За весь прошлый финансовый год (начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года) Япония купила у России на 6,3% меньше товаров (всего 1,73 трлн иен или $12,85 млрд). Россия приобрела у Японии товаров на 524,08 млрд иен или $3,9 млрд, что на 39,8% меньше относительно предыдущего финансового года.

Накануне российский генеральный консул в японском Саппоро (центр северной префектуры Хоккайдо) Сергей Марин заявил, что Токио нарастит закупки газа из ресурсов проекта «Арктик СПГ — 2».