Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония в апреле сократила объем импорта цветных металлов из России на 79,5%

close
100%
Reuters

Токио снизил объем импорта цветных металлов из России в апреле 2023 года на 79,5% относительно аналогичного периода 2022 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства финансов страны.

Также Япония снизила объем закупок сниженного природного газа (СПГ) в прошлом месяце на 10,6% по сравнению с апрелем 2022 года. Кроме того, страна закупила у Москвы в апреле на 80,8% меньше угля.

Импорт овощей страна сократила на 75,1%, рыбы и морепродуктов — на 31,4%. Однако объем закупок зерновых культур из России Токио нарастил на 554,8%.

За весь прошлый финансовый год (начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года) Япония купила у России на 6,3% меньше товаров (всего 1,73 трлн иен или $12,85 млрд). Россия приобрела у Японии товаров на 524,08 млрд иен или $3,9 млрд, что на 39,8% меньше относительно предыдущего финансового года.

Накануне российский генеральный консул в японском Саппоро (центр северной префектуры Хоккайдо) Сергей Марин заявил, что Токио нарастит закупки газа из ресурсов проекта «Арктик СПГ — 2».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях