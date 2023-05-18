Инвестор Роджерс: глобальную экономику ожидает кризис, который станет хуже коллапса 2008 года

В обозримом будущем мировая экономика столкнется с масштабным финансовым кризисом, негативные последствия от которого окажутся более весомыми, чем от коллапса 2008 года. Это будет обусловлено растущими долговыми обязательствами ряда западных компаний и банков, приводит слова американского инвестора Джима Роджерса РИА Новости.

«В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно--сильно выше», — заявил Роджерс.

При этом, по его словам, за последнее время долги выросли не только у США, но и ряда других стран, включая Китай. На этом фоне позиции некоторых крупных банков просели из-за оттока вкладчиков.

«(Госдолг растет — «Газета.Ru») не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах», — заключил Роджерс.

17 мая американский инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире. Это обусловлено тем, что в настоящее время Штаты являются крупнейшим среди всех стран должником по выплатам по государственному долгу.