Министр инфраструктуры Украины Кубраков подтвердил продление зерновой сделки до 18 июля

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил продление зерновой сделки до 18 июля. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Зерновое соглашение разблокировано, оно продлит свое действие до 18 июля», — сказано в сообщении.

Также Кубраков надеется, что инициатива будет «работать эффективно». По его словам, с начала действия зерновой сделки экспортировано свыше 30 млн тонн агропродукции c Украины.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца. Он также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для выполнения зерновой сделки.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции сообщала о продлении зерновой сделки.

Она также заявляла, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.