Захарова: перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены. Об этом она сообщила во время брифинга.

«Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — сказала она.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца. Он также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для выполнения зерновой сделки.

Позже Захарова в ходе пресс-конференции сообщила о продлении зерновой сделки.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на источник, который знаком с ходом переговоров, заявляло, что украинскую часть договоренностей о зерновой сделке должны будут продлить на 60 дней.

Кроме того, российское агентство, ссылаясь на турецкий источник, также сообщало, что и российские ожидания относительно зерновой сделки будут удовлетворены, а она сама, таким образом, продлена.