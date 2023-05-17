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Эрдоган: Анкара получила гарантии «российских друзей» о выходе судов из Николаева и Ольвии

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Yoruk Isik/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила гарантии от «российских друзей» по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Об этом турецкий лидер заявил в ходе обращения к главам провинций, депутатам и мэрам в штаб-квартире своей партии, трансляцию ведет Anadolu.

Турецкий лидер также сообщил, что черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца. Он поблагодарил всех участников соглашения и отметил, что ее продление стало возможным благодаря конструктивным подходам российской и украинской сторон.

Срок действия сделки истекал 18 мая.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что российский экспорт до сих пор «сталкивается с барьерами». Сейчас, утверждает дипломат, «зеленый свет дается поставкам только украинских зерновых и сельхозпродукции», а интересы России отодвигаются.

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