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Ространснадзор заявил, что безопасность полетов в РФ поддерживается на высоком уровне

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Безопасность полетов в России поддерживается на самом высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

Как рассказали в Ространснадзоре, объем перевозок на зарубежных самолетах, укомплектованных деталями с истекшим ресурсом, составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных в 2022 году рейсов. Там отметили, что этот процент не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие годы.

В ведомстве также указали на то, что по результатам проверок были установлены факты эксплуатации авиатехники c нарушениями требований воздушного законодательства. В частности, речь идет о допуске к эксплуатации самолетов с компонентами с истекшим ресурсом, в связи с этим принимаются необходимые меры реагирования и выявленные нарушения устраняются.

Нарушившие правила авиакомпании федеральная служба не называет, но подчеркивает, что в действиях ведущих российских авиаперевозчиков эти нарушения не выявлялись.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что к концу 2030 года в эксплуатации может остаться только 28 суперджетов SSJ-100.

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