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JPMorgan Asset Management спрогнозировал неизбежную рецессию в США

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Инвестиционное подразделение транснациональной банковской корпорации JPMorgan Chase & Co. — JPMorgan Asset Management --спрогнозировало неизбежную рецессию в США. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение руководителя отдела процентных ставок в лондонском офисе компании Шеймуса Мак Горейна.

«Инфляция слишком высока, и для ее снижения потребуется рецессия», — сказал он.

По мнению Мак Горейна, Федеральная резервная система (ФРС) США пойдет на снижение процентных ставок к третьему кварталу (июль — сентябрь). Он отметил, что банковский кризис в США «сделал рецессию еще более вероятной».

Под рецессией понимается спад деловой активности в экономике государства, который продолжается на протяжении шести и более месяцев. Главный показатель рецессии — сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

В первой половине мая ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до уровня 5-5,25% годовых.

Ранее 17 мая Владелец Twitter, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил мнение, согласно которому нынешний год окажется трудным для мировой экономики, на глобальном рынке может произойти банкротство множества компаний. Одной из причин финансовых сложностей для фирм может стать повышение ключевой ставки руководством ФРС США.

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