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МИД: Финляндия не будет закрывать посольство и консульство в РФ из-за заморозки счетов

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Olivier Hoslet/AP

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не рассматривает замораживание банковских счетов в России как реакцию Москвы на антироссийские санкции. Об этом финский министр сказал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

При этом, по словам главы финского МИД, Финляндия не планирует закрывать посольство республики в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге из-за заморозки счетов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что финская сторона связалась с органами власти по вопросу блокировки счетов диппредставительств Финляндии на территории Российской Федерации. В посольстве подчеркнули, что санкции Евросоюза, введенные в отношении России, не направлены против посольств и консульских учреждений РФ.

17 мая Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что банковские счета представительств страны в России заморожены и не могут быть использованы.

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