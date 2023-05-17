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«Укрэнерго»: на Украине вечером задействуют все возможные резервы для подачи электричества

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Укрэнерго

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что энергетики страны планируют задействовать все возможные резервы по обеспечению потребителей электроэнергией в вечерние часы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Это связано с выводом в плановый ремонт атомной генерации, которая после интенсивной работы во время отопительного сезона требует перезагрузки топлива», — пояснили в организации.

Кроме того, в «Укрэнерго» сообщили, что в данный момент ряд энергоблоков ТЭС находится на ремонте. В компании уточнили, что это значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме. До сих пор отсутствует импорт электроэнергии на Украину.

«Экспорт продолжается в Польшу и Молдавию только ночью и днем, когда энергосистема имеет избыток мощности и сниженное потребление», — уточнили в компании.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщала, что две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины были повреждены в результате обстрелов. В компании утверждали, что компания продолжает работы на всех поврежденных объектах магистральных сетей.

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