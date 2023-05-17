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В общепите и розничных магазинах доля российского вина за год выросла до 58,3%

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Depositphotos

Доля вина российского производства на прилавках в розничных магазинах и заведениях общественного питания на территории России в первом квартале (январь — март) 2023 года выросла до 58,34% с 52,21% в первые три месяца 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение аналитиков товароучетного сервиса «Контур. Маркет».

В компании отметили, что за отчетный период в сфере общепита показатель вырос на 6,4%, в рознице — на 3,6%.

Рост доли отечественного вина связали с государственной поддержкой отрасли, желанием самих виноделен развиваться и введением санкций стран Запада.

«Существует федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. В том числе благодаря господдержке в Краснодарском крае 76 виноделен: их число выросло за 10 лет в три раза», — отметили в сервисе.

Во второй половине апреля отечественный производитель сиропов «Вкусная жизнь» попросил снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Как написала газета «Ведомости», иск об этом компания подала к владельцу этих брендов, структуре итальянской компании Davide Campari — Milano (DCM).

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