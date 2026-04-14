Вещества из цитрусовых защищают мозг при инсульте, выяснили ученые

Соединения из цитрусовых фруктов могут защищать мозг при ишемическом инсульте, воздействуя сразу на несколько механизмов повреждения. К такому выводу пришли исследователи из Цзянсуского университета науки и техники. Работа опубликована в Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Речь идет о флаванонах — природных веществах, которые содержатся в апельсинах, мандаринах и других цитрусовых. Ученые проанализировали данные ранее опубликованных исследований и выяснили, что эти соединения могут комплексно защищать мозг при нарушении кровоснабжения.

Результаты показали, что флаваноны снижают воспаление и окислительный стресс — два ключевых процесса, которые приводят к гибели нервных клеток при инсульте. При окислительном (оксидативном) стрессе в организме возрастает число «вредных» молекул (свободных радикалов), которые повреждают клетки, белки, липиды и даже ДНК. Это создает условия для развития и прогрессирования различных заболеваний.

Также ученые выяснили, что флаваноны поддерживают работу митохондрий — «энергетических станций» клетки — и помогают сохранить гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.

Кроме того, эти вещества способны влиять на механизмы гибели клеток и запускать процессы их восстановления, включая аутофагию — систему «самоочистки» клеток. Отдельные данные указывают и на то, что флаваноны могут улучшать кровоснабжение мозга, стимулируя образование новых сосудов.

По словам авторов, эффект может быть как прямым — за счет проникновения веществ в мозг, так и косвенным, через влияние на кишечную микрофлору. В перспективе такие соединения могут использоваться в составе функционального питания или стать основой для новых методов профилактики и восстановления после инсульта.

Ранее одну группу женщин призвали ежедневно съедать пять штук чернослива.