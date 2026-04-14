Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили события вокруг Ирана и Украины

МИД РФ: Фидан в беседе с Лавровым затронул развитие событий вокруг Украины

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили вопросы, связанные с поиском путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Лавров и Фидан подчеркнули, что Москва и Анкара готовы содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что турецкий министр подтвердил готовность республики предоставить площадку в Стамбуле для проведения переговоров. Лавров, в свою очередь, поделился с зарубежным коллегой оценками действий и заявлений Киева на текущем этапе.

9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой встречи в формате Москва — Киев — Вашингтон, посвященной урегулированию конфликта. По словам главы государства, стороны условились в ближайшее время провести трехсторонние консультации или две последовательные встречи делегации США с российскими коллегами в Москве и украинскими коллегами в Киеве.

Ранее в РФ связали паузу в переговорах по Украине с изменением конъюнктуры.