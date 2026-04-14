Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили события вокруг Ирана и Украины

РИА Новости

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили вопросы, связанные с поиском путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Лавров и Фидан подчеркнули, что Москва и Анкара готовы содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что турецкий министр подтвердил готовность республики предоставить площадку в Стамбуле для проведения переговоров. Лавров, в свою очередь, поделился с зарубежным коллегой оценками действий и заявлений Киева на текущем этапе.

9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой встречи в формате Москва — Киев — Вашингтон, посвященной урегулированию конфликта. По словам главы государства, стороны условились в ближайшее время провести трехсторонние консультации или две последовательные встречи делегации США с российскими коллегами в Москве и украинскими коллегами в Киеве.

Ранее в РФ связали паузу в переговорах по Украине с изменением конъюнктуры.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!