В НАК предупредили о вербовке Киевом молодежи через сайты с быстрым заработком

Украинские спецслужбы используют онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок, для вербовки российской молодежи с целью диверсий и терактов. Об этом на заседании коллегии заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, противник не оставляет попыток вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность, используя для этого игровые онлайн-платформы и тематические сайты.

«Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект (ИИ) для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», — добавил он.

Глава ФСБ добавил, что для борьбы с вербовкой молодежи необходимо шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодых людей ресурсы.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму, а в нынешних условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации работа комитета имеет особое значение.

Ранее в НАК заявили о попытках Киева подорвать обороноспособность России.