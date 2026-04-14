Путин дал Лукашенко мастер-класс

Лукашенко вспомнил, как Путин в Карелии показал ему выращивание рыбы в садках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о мастер-классе от российского лидера Владимира Путина по выращиванию рыбы в садках. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко вспомнил историю с Путиным во время посещения рыбхоза «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области. Президенту доложили о результатах работы рыбоводческой отрасли в прошлом году, а также о перспективах ее развития, в том числе развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Рыба содержится в сетных камерах, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью.

«Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах. Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет», — поделился деталями Лукашенко.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о поездке белорусского лидера в Карелию.

До этого Лукашенко вспомнил момент, когда Путин угостил его козьим молоком. По его словам, если бы российский лидер не сказал, что это козье молоко, он бы подумал, что коровье, поскольку у напитка не было запаха.

Ранее Путин пообещал рассказать Лукашенко о картошке, которая «лучше белорусской».