Раскрыты сроки освобождения Славянска, Краматорска и Запорожья

Аналитик Кнутов: Славянск, Краматорск и Запорожье могут освободить в конце года
Армия России в рамках весенне-летнего наступления в зоне СВО имеет возможность при благоприятном сценарии освободить Славянск и Краматорск в ДНР к началу осени. Параллельно будет идти наступление ВС РФ на Запорожском направлении. Освобождение Запорожья реально к концу 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить объективно, наступление идет, и оно идет постоянно уже в течение года с лишним. Просто меняются темпы этого наступления. В осенне-зимний сезон они более медленные в силу того, что грунт не очень твердый, особенно осенью размокшая земля, плюс отсутствие листвы делает военнослужащих хорошо заметными для беспилотников противника, да и технику тоже сложно замаскировать. В весеннее-летний период, когда появляется зеленка, земля подсыхает. Наступление вести, с одной стороны, легче, потому что можно спрятаться, но, с другой стороны, и противнику есть где спрятаться. Поэтому основные задачи, конечно, какими были, такими и остаются — освобождение Донбасса, это в первую очередь Славянско-Краматорская операция», — сказал эксперт.

Кнутов спрогнозировал, что при благоприятных условиях наступления ВС России на направлении Славянска и Краматорска эти населенные пункты удастся освободить к осени 2026 года. При менее благоприятном сценарии речь пойдет о сдвиге сроков освобождения агломерации на начало зимы 2027 года.

«Одновременно идут бои со стороны Гуляйполя и попытки продвижения наших войск в сторону Орехова [на Запорожском направлении]. Там достаточно мощные укрепления. Это позволяет говорить о том, что вопрос борьбы за Запорожье также будет в этом году. К концу года, во всяком случае, вполне реально именно освобождение Запорожья. Это, конечно, операция масштабная, требует специальной подготовки и большого количества сил и средств. Но выход к Запорожью в любом случае для нас – это принципиальная задача», — добавил аналитик.

По словам Кнутова, после освобождения Славянска и Краматорска у России будет больше сил для осуществления операции по освобождению Запорожья.

В конце марта полковник в отставке, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходяренок сравнил подготовку к наступлению ВС РФ в зоне СВО с операцией «Багратион» в годы Великой Отечественной войны.

Западные СМИ писали тогда, что весенние бои в зоне СВО будут сосредоточены на так называемом поясе крепостей в Славянско-Краматорской агломерации. Одним из центров боевых действий также называют город Гуляйполе в Запорожской области.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!