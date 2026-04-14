Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на бирже Forex опускался ниже 75 рублей впервые с 30 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров).

По состоянию на 11:47 мск курс доллара снижался на 1,67% — до 74,78 рубля.

В это же время на межбанковском рынке курс доллара снизился до 75,69 рубля (-0,63%), а евро опустился на 0,41% — до 89,262 рубля.

14 апреля стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в мае курс доллара может опуститься до 70 рублей.

13 апреля внебиржевой курс доллара показывал падение ниже 76 рублей впервые с 25 февраля.

Согласно прогнозу управляющего фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александра Барышникова, доллар может вырасти выше 86 рублей во втором квартале 2026 года, если импорт начнет восстанавливаться, а Минфин не вернется к продажам валюты. По его мнению, нынешнее укрепление рубля не будет устойчивым.

