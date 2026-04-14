Врач объяснила, нужно ли запивать кофе водой

Мнение о том, что кофе обязательно следует запивать достаточно большим количеством воды для восполнения потери жидкости ошибочно – на самом деле это не так, рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Кофе обладает не большим мочегонным эффектом, чем другие напитки, объяснила она в беседе с Аif.ru.

Врач отметила, что ученые недавним экспериментом подтвердили, что мочегонный эффект кофе – это не более, чем миф. Они проверили действие различных напитков на мужчин и пришли к выводу, что организм не теряет больше жидкости из-за потребления кофе.

«Было показано, что кофе не обладает более высоким мочегонным эффектом, чем, например, сок или минералка, — пояснила диетолог. — Поэтому смысл воды именно в том, чтобы лучше раскрыть вкус кофе. Безусловно, если вы сопроводите чашку кофе парой стаканов воды, то мочегонный эффект появится. Но вовсе не из-за кофе как такового».

Традиция пить кофе с водой связана как раз с раскрытием рецепторов, так как это позволяет ярче почувствовать вкус напитка, особенно после еды, отметила Солнцева. Именно поэтому часто специалисты индустрии советуют подержать во рту воду перед тем, как сделать глоток кофе, а в ресторанах многих стран его часто подают сразу с газированной водой. Что касается разбавления кофе, то это также влияет на вкус, так как при приготовлении напитка вода «вытягивает» из кофейных зерен эфирные масла и ароматические вещества, заключила врач.

До этого ученые из Бристольского университета развеяли популярный стереотип о влиянии кофе и чая на сон. Они пришли к выводу, что регулярное употребление кофе и чая не приводит к хронической бессоннице и не сокращает продолжительность сна. Авторы исследования подчеркнули, что бессонницу, которую часто связывают с кофе, скорее вызывают сопутствующие факторы образа жизни, а не сам кофеин.

Ранее была названа дневная норма кофе для защиты от стресса и депрессии.