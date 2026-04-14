Стало известно, зачем россияне сейчас берут кредиты

ВТБ: каждый третий кредит россияне берут на ремонт
Каждый третий кредит в настоящее время россияне берут на ремонт. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Также россияне оформляют займы на рефинансирование ранее взятых кредитов (20%), покупку автомобиля и оплату медицинских услуг (по 9%). Замыкают пятерку траты на отпуск (5%).

Мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых — они в полтора раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще снижают свою финансовую нагрузку благодаря программа рефинансирования — доля таких займов здесь достигает 24%, что на 4 процентных пунктов выше среднего по России. В регионах доля кредитов на покупку автомобиля составляет 12%, что выше среднероссийских показателей на 3 п.п.

«В текущем году мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее сообщалось, что россиянам будет сложнее получить кредиты.

 
