ЦБ предложит продавать на рынке акций 10-20% от купленного пакета уходящих из РФ компаний

Первый заместитель председателя Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор планирует предложить покупателям доли уходящих иностранных компаний размещать на рынке акций от 10% до 20% купленного пакета. Об этом сообщает ТАСС.

Чистюхин подчеркнул, что ему «ближе цифра 10-20%».

По его словам, в текущий момент на рынке акций наблюдается ограниченное предложение, которое нужно расширить, чтобы повысить спрос на ценные бумаги у инвесторов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в Российской Федерации на замороженные ценные бумаги на Западе.

До этого Набиуллина заявляла, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, которое будет угрожать цели по инфляции в 4%.

По ее словам, в текущем году регулятор ожидает продолжения восстановления экономики, которое может сопровождаться усилением инфляционного давления, зависящее от факторов со стороны спроса.