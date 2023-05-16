В ООН заявили о росте стоимости восстановления Украины до $411 млрд

Оценочная стоимость восстановления Украины после конфликта повысилась до $411 млрд. Об этом говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

Согласно тексту документа, экономика Украины стагнирует в 2023 году, несмотря на внешнюю финансовую помощь, в том числе, от МВФ и прямую бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США. При этом стоимость восстановления страны по состоянию на настоящее время оценивается в $411 млрд.

В докладе также указано, что украинская экономика потеряла основную часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1% в 2022 году.

Ранее руководитель службы информации Государственного секретариата экономики Швейцарии Антье Берчи заявила, что в стране не считают возможным использование находящихся там активов Центробанка РФ на восстановление Украины. По словам Берчи, Швейцария внимательно следит за обсуждениями в ЕС касательно возможности инвестирования активов Банка России и использования вырученных средств для восстановления Украины.

До этого бельгийское правительство согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который оплатят за счет доходов от замороженных российских активов. Половина этой суммы будет потрачена на вооружения, а вторая часть — на гуманитарную помощь.