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ЕБРР: экономики стран Центральной Азии будут расти гораздо быстрее российской в 2023 году

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Константин Завражин/РИА Новости

Экономики стран центральноазиатского региона в текущем году будут расти гораздо быстрее российской. Объемы валового внутреннего продукта (ВВП) этих государств увеличатся в среднем на 5% в 2023-м и 2024-м годах, в то время как ВВП России, напротив, сократится на 1,5% к концу декабря и вырастет лишь на 1% по итогам следующего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Одной из главных причин увеличения темпов роста экономик стран Центральной Азии стал наплыв российских граждан после введения международных санкций и начала мобилизации в конце сентября 2022 года. Например, в Казахстан с того времени релоцировались более 15 тыс. российских компаний, пояснила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

«Около 15 500 предприятий в Казахстане в настоящее время имеют российский капитал, что вдвое больше, чем год назад, при этом аналогичный рост наблюдается в Кыргызстане. Эти страны извлекают выгоду из притока капитала, поскольку россияне переводят свои сбережения за границу, а российские компании открываются там», — заявила она.

По словам главного экономиста ЕБРР, в страны Центральной Азии переезжают в основном состоятельные и образованные россияне. В свою очередь, государства региона заинтересованы в притоке качественного человеческого капитала.

6 мая интернет-издание РБК со ссылкой на российских предпринимателей сообщило, что по итогам прошлого года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Киргизии вырос на 7% относительно показателей 2021-го. Увеличению экономики среднеазиатской страны поспособствовал в том числе и массовый наплыв россиян в республику на фоне международных санкций и мобилизации.

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