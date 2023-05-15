В «Укрнерго» заявили, что невозможно накопить электроэнергию летом для возможного дефицита

В «Укрэнерго» заявили, что невозможно накопить электроэнергию летом для возможного дефицита. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании отметили, что им часто поступают вопросы о возможности накопить электроэнергию сейчас, чтобы использовать ее в период возможного дефицита.

«К сожалению, это невозможно ... Сейчас самым доступным способом покрыть дефицит мощности является импорт электроэнергии, который при необходимости может осуществляться из соседних стран-членов объединенной сети континентальной Европы ENTSO-E», — отметили в «Укрэнерго».

Отмечается, что сегодня на Украине сертифицирована только одна система накопления электроэнергии мощностью всего 1 МВт и емкостью 2,25 МВт\ч. Еще несколько проектов находятся на стадии строительства, но спрогнозировать завершение работ в сегодняшних условиях трудно.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что Япония запланировала приобрести для украинской стороны оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.