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Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции в еврозоне до 5,8% в 2023 году

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Virginia Mayo

Аналитики Еврокомиссии (ЕК) повысили прогноз по инфляции в странах еврозоны на текущий и следующий годы. Согласно обновленной оценке, рост потребительских цен в регионе составит 5,8% в 2023-м и окажется на уровне 2,8% по итогам 2024-го, сообщает агентство Bloomberg.

Представители ЕК также предупредили о сохраняющихся проблемах с темпом роста потребительских цен в еврозоне. Однако на этом фоне экономика большинства стран региона находится в устойчивом состоянии. Предыдущий прогноз базировался на том, что инфляция в еврозоне окажется на уровне 5,6% в 2023-м и на отметке 2,6% по итогам 2024-го, уточняется в статье.

«Европейская комиссия повысила прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о сохраняющихся проблемах, хотя и признала устойчивость экономики региона <....> Официальные лица Европейского союза повысили свои прогнозы роста потребительских цен до 5,8% в этом году и 2,8% в 2024 году с 5,6% и 2,5% соответственно. Прогнозы экономического роста также были повышены по всему горизонту», — заключается в материале.

15 мая Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) России. Согласно обновленной оценке, в текущем году ожидается падение экономики РФ на 0,9% против 3,2%, а в 2024-м ВВП увеличится на 1,3% вместо 0,9%. Об устойчивости российской экономики к международным санкциям ранее заявляли и в Международном валютном фонде (МВФ).

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