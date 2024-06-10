В Москве восстановили уникальный туристический автобус

Музей транспорта Москвы отреставрировал до заводского состояния старинный автобус ЛАЗ-697М «Турист», сообщается на сайте мэрии Москвы.

Комплекс реставрационных работ занял примерно год. Автобус пришлось разобрать на части и воссоздать ряд утраченных деталей. У автобуса полностью воссоздан салон и проведен капитальный ремонт двигателя. Для восстановления ткани салона пришлось перебрать более тысячи образцов современных материалов.

close 100% Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобус ЛАЗ-697М выпускался в СССР на Львовском автобусном заводе с 1970 по 1975 год, всего было собрано более 7,1 тыс. таких машин. Модификация «Турист» с мягкими сиденьями и распашными дверями, открывающимися вручную, использовалась для обслуживания туристических групп и междугородних рейсов.

close 100% Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Восстановленный для московского транспортного музея экземпляр после выпуска в 1973 году поступил в 6-й автобусный парк Москвы, а с начала 1980-х по начало 2000-х использовался в качестве служебного заводом «Аремкуз».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» подготовил спецверсии Lada Vesta и Niva с туристическим снаряжением.