Шольц объяснил, что необходимо для начала восстановления Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированная на вторник конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине соберет представителей 90 стран, но для непосредственного начала процесса восстановления требуется окончание боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Германия является главным донором Украины в Европе, Берлин продолжит помогать Киеву до тех пор, пока это будет необходимо.

До этого стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня.

В заявлении пресс-службы правительства Грузии подчеркнули, что главной целью мероприятия является мобилизация мирового сообщества на «восстановление, реконструкцию, проведение реформ и модернизацию Украины».

8 июня стало известно, что Япония подпишет с Украиной договор о поддержке на срок в 10 лет.

В соглашении идет речь о предоставлении Украине «нелетальных» средств помощи, а также поставках материалов, оборудования и обучении персонала.

Ранее стало известно, что Франция выделит средства на восстановление критической инфраструктуры Украины.