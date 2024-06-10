«Еще бы пару миллиметров»: российские врачи спасли пенсионера, повредившего шею болгаркой

В Северной Осетии врачи спасли пациента, который порезал шею, работая с болгаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Известно, что пострадавший случайно поранился 28 мая, когда работал со шлифовальной машиной, был госпитализирован в Кировскую ЦРБ, а затем переведен в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе.

В итоге 64-летнего мужчину из станицы Змейской осмотрел сосудистый хирург Виталий Дзуцев. Врач обнаружил рану длиной 8 см и назвал пациента счастливчиком.

«Ему крупно повезло. Еще бы пару миллиметров и повредилась бы сонная артерия. Так всю кровь можно потерять всего за несколько минут, и его бы уже никто не смог спасти», — заявил Дзуцев.

Хирург провел экстренную операцию и за два часа смог сшить поврежденную лицевую вену и остановить кровотечение. К настоящему времени мужчину уже выписали из больницы.

Ранее диск от болгарки попал в глаз жителю Подмосковья, врачам из Раменского удалось сохранить ему зрение.